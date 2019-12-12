Пенсионеры особых категорий в двух районах Баку будут получать пенсии 13-16 числа ежемесячно

БАКУ /Trend/ - Дела по пенсиям лиц определенных категорий по упраздненным Сабаильскому и Ясамальскому филиалам Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) отправлены в Пенсионное управление Госфонда, и с декабря 2019 года выплата их трудовых пенсий будет осуществляться 13 -16 числа каждого месяца, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Речь идет о лицах, которым назначены льготные пенсии за условия труда, а также, получающих надбавки к трудовым пенсиям за стаж, в том числе, госслужащих, лицах со специальными званиями (сотрудники органов прокуратуры, юстиции и налогов и др.), депутатах Милли Меджлиса, членах ЦИК и Счетной палаты, гражданских сотрудниках органов юстиции, судьях и других категориях, перечисленных в статье 20 закона «О трудовых пенсиях».

С дополнительными вопросами вышеуказанные лица могут обращаться в Пенсионное управление Госфонда.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.