Замминистра о новогодних каникулах в средних школах Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Даты новогодних каникул в школах с пяти и шестидневным обучением еще не определены.

Как передает в четверг Trend, об этом журналистам сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева.

По ее словам, на сегодняшний день министерство еще не вынесло решение по этому поводу.

"У нас еще есть время. Министерство образования предоставит об этом дополнительную информацию. Информация о регулировании учебных дней также будет направлена школам", - сказала Махаббат Велиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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