ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

13 декабря 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По инициативе дочернего предприятия ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» - ООО «Азералюминий», в связи с 12 декабря - днем почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева на территории предприятия проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО, эта акция, посвященная памяти великого лидера Гейдара Алиева, имеет большое значение с точки зрения восстановления экологического баланса, согласно рекомендациям и поручениям руководства страны по созданию зеленых полос, привлечения внимания людей к этому, а также усиления общественного контроля к защите окружающей среды.

На акции выступили директор ООО «Азералюминий» Максим Джавадов, заведующий отделом общих дел Рофат Гусейналиев, специалист предприятия Аслан Алиев. Они рассказали о жизни и деятельности великого сына азербайджанского народа, общенационального лидера Гейдара Алиева. Было отмечено, что все успехи, достигнутые Азербайджаном в современной истории, являются результатом мудрой государственной политики Гейдара Алиева.

Директор предприятия Максим Джавадов подчеркнул, что во все периоды руководства страной Гейдар Алиев неустанно боролся по имя процветания и развития Азербайджана. В ходе выступлений было подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев вошел в историю как архитектор и созидатель и спаситель государственности современного Азербайджана.

В конце мероприятия коллектив ООО «Азералюминий» посадил на территории завода 200 деревьев.

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  • ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
  • ООО "Азералюминий" провело акцию по посадке деревьев в связи с днем почтения памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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