В состоянии здоровья Огтая Гюльалыева наблюдается улучшение

БАКУ /Trend/ - В состоянии здоровья правозащитника Огтая Гюльалыева, лечение которого продолжается в Турции после перенесенного ДТП, наблюдается улучшение.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространил сын правозащитника Табриз Гюльалыев.

"В состоянии моего отца Огтая Гюльалыева наблюдается прогресс. За последние два дня у него не было температуры и улучшилось дыхание. Также снижается уровень кератина в почках. Скорее бы уже услышать добрые вести.

От имени своей семьи, выражаю глубокую благодарность всем, кто оказал поддержку моему отцу", - сказал сын правозащитника.

Напомним, что 29 октября в 17:20 на территории Насиминского района - на пересечении улиц 28 Мая и Пушкина таксист Кянан Абдуллаев на автомобиле Hyundai Accent сбил переходившего дорогу пешехода, правозащитника Огтая Гюльалыева.

В результате у правозащитника, получившего тяжелые повреждения, произошло кровоизлияние в мозг. В настоящее время его лечение продолжается при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Американской клинике в Турции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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