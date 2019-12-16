Армия Азербайджана в этом месяце посадит свыше 200 тыс. деревьев

16 декабря 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии, которая присоединилась к инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке деревьев, проведена очередная акция по озеленению.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, в рамках акции в субботу и воскресенье прошлой недели на территориях воинских объединений, соединений, частей, специальных военно-учебных заведений, управлений и организаций высажено 40 тысяч деревьев разных видов. А с начала акции общее число посаженых деревьев превышает 100 тысяч.

Отметим, что с целью улучшения экологической ситуации в азербайджанской армии регулярно проводятся масштабные работы по озеленению.

Планируется систематическое проведение таких акций, которые вносят вклад в охрану окружающей среды и восстановление экологического баланса, и до конца года будет посажено свыше 200 тысяч деревьев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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