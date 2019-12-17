First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)

17 декабря 2019 12:21 (UTC+04:00)

Компания First Class Hospitality (FCH), ведущая свою деятельность под эгидой группы компаний The Prime Group, удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием. FCH - первая и единственная компания на туристическом рынке Азербайджана, представляющая общественности 5* отели, круизы, турфирмы и компании DMC. Цель FCH проста и ясна: компания создает креативную брендовую историю для каждого клиента, которого представляет и вводит ее в потенциальный клиентский рынок.

Состоявшееся 14 декабря мероприятие, запомнилось интересной концепцией, состоящей из трёх частей. Мероприятие, прошедшее в одном из люксовых уголков нашего города, в ресторане El Portalon, порадовало своих гостей в начале интересным уроком йоги, затем во второй части- презентацией и представлением известных 5* отелей, находящихся заграницей, и в завершении купонами и подарками. В мероприятии учавствовали представители ведущих туристических компаний нашего города и им были представлены специальные ценовые предложения и новшества в отелях и круизных компаниях. Подобного рода мероприятия будут толчком к укреплению связей с иностранными отелями и увеличению выбора путешествующих азербайджанцев.

First Class Hospitality и в будущем планирует осуществление подобного рода мероприятий с разнообразными концепциями.

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  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
  • First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)
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