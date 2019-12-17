First Class Hospitality удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием (ФОТО)

Компания First Class Hospitality (FCH), ведущая свою деятельность под эгидой группы компаний The Prime Group, удивила своих партнеров очередным творческим мероприятием. FCH - первая и единственная компания на туристическом рынке Азербайджана, представляющая общественности 5* отели, круизы, турфирмы и компании DMC. Цель FCH проста и ясна: компания создает креативную брендовую историю для каждого клиента, которого представляет и вводит ее в потенциальный клиентский рынок.

Состоявшееся 14 декабря мероприятие, запомнилось интересной концепцией, состоящей из трёх частей. Мероприятие, прошедшее в одном из люксовых уголков нашего города, в ресторане El Portalon, порадовало своих гостей в начале интересным уроком йоги, затем во второй части- презентацией и представлением известных 5* отелей, находящихся заграницей, и в завершении купонами и подарками. В мероприятии учавствовали представители ведущих туристических компаний нашего города и им были представлены специальные ценовые предложения и новшества в отелях и круизных компаниях. Подобного рода мероприятия будут толчком к укреплению связей с иностранными отелями и увеличению выбора путешествующих азербайджанцев.

First Class Hospitality и в будущем планирует осуществление подобного рода мероприятий с разнообразными концепциями.

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