В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)

19 декабря 2019 12:47 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась Республиканская научная конференция «Актуальные проблемы востоковедения», посвященная 100-летию со дня рождения основоположника арабистики в Азербайджане, Заслуженного деятеля науки, доктора педагогических наук, профессора Алескера Мамедова.

Ректор Эльчин Бабаев, открывая пленарное заседание мероприятия, рассказал о жизни и деятельности известного ученого-арабиста. Он подчеркнул, что Алескер Мамедов, который свободно владел арабским, персидским, немецким, английским, французским и русским языками, в 1945-1946 годах во время Нюрнбергского процесса работал переводчиком. Эльчин Бабаев отметил, что Алескер Мамедов, связавший свою судьбу с 1947 года до конца своей жизни с БГУ, открытием в 1957 году отдела арабского языка и литературы основал школу арабистики. Ректор обозначил метод ученого обучению арабскому языку необыкновенным навыком и рассказал о новшествах, которые он привнес в преподавание этого языка.

На заседании показан фильм о жизни и деятельности профессора Алескера Мамедова.

Затем с докладами выступили декан факультета востоковедения Эльхан Азизов, директор Национального музея истории НАНА, академик Наиля Велиханлы, профессор кафедры арабской филологии Аида Гасымова.

Своими воспоминаниями о профессоре Алескере Мамедове поделились ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента Ильхам Мадатов, профессор Института литературы НАНА Имамверди Гамидов, академик Наргиз Ахундова и сценарист Рафига Масуд.

Дочь ученого Шярафат Мамедов, выступая от имени его семьи, поблагодарила администрацию БГУ и факультет востоковедения вуза за уважение и честь, оказанные к памяти ее отца.

Конференция продолжилась секционными заседаниями, за два дня работы будет заслушано 134 доклада.

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  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
  • В БГУ отметили 100-летие профессора Алескера Мамедова (ФОТО)
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