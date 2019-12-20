Плата за юридические услуги будут переводиться на счет Коллегии адвокатов Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Проблемы, которые возникают в связи с оказанием юридической помощи за государственный счет, будут устранены.

Об этом сказал председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, ранее в этой области наблюдалась волокита: «Были некоторые проблемы, связанные с переводом средств за юридическую помощь, оказываемую за государственный счет. После последних изменений эти средства впервые будут напрямую переведены на счет Коллегии. Это повысит качество юридической помощи, оказываемой гражданам. До настоящего времени у адвоката не было права обращаться за назначением экспертизы. Согласно изменениям в законодательстве, адвокаты будут заключать договора с Центром судебной экспертизы и частными судебными экспертами, к которым будут в будущем обращаться по вопросам судебной экспертизы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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