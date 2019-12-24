В Азербайджане начинается диагностическое оценивание психологов

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинаются экзамены по диагностическому оцениванию знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Экзамены проводятся в здании второго корпуса Азербайджанского государственного экономического университета.

Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ будет оценен в один балл.

В экзаменах ожидается участие около 2700 психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.