В Азербайджане начинается диагностическое оценивание психологов

24 декабря 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинаются экзамены по диагностическому оцениванию знаний и навыков психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Экзамены проводятся в здании второго корпуса Азербайджанского государственного экономического университета.

Кандидаты должны ответить на 60 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ будет оценен в один балл.

В экзаменах ожидается участие около 2700 психологов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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