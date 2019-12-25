В Шамкире открылись ясли-детские сады, построенные и отремонтированные по инициативе Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В поселке Кюр Шамкирского района состоялось открытие яслей-детского сада, капитально отремонтированного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в яслях-детском саду на 240 мест, дети от двух до шести лет будут проходить предварительный этап обучения. В детском саду, созданном в соответствии с предпочтениями маленьких жителей и обеспеченным соответствующим инвентарем, созданы все необходимые условия для обеспечения их комфортного отдыха и получения начальных азов образования.

Здесь имеются классы для занятий детей различных возрастных групп, кабинеты по рисованию, спортивные и музыкальные залы, столовая. Учитывая интересы детей, во дворе садика созданы различные уголки для отдыха.

В ходе мероприятия была обнародована информация о реализованных за последние годы мерах по укрепления материально-технической базы дошкольных заведений.

По словам главы ИВ Шамкирского района Алимпаши Мамедова, тот факт, что сегодня дети окружены заботой и обеспечены качественным образованием, для них созданы все необходимые условия, является следствием того, что воспитание подрастающего поколения как достойных граждан, будущего страны - один из основополагающих приоритетов государственной политики в Азербайджане. Он отметил, что строительство, а также реконструкция сотен детских садов и яслей в республике за последние годы наглядно свидетельствует о том, внимание и забота, оказываемые детям со стороны государства, являются составной частью обеспечения надежного будущего Азербайджана. Мамедов проинформировал участников мероприятия о проектах, осуществляемых в сфере образования Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Также состоялось открытие яслей-детского сада № 5 в городе Шамкир, построенных по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Выступившие на мероприятии рассказали о том внимании и заботе, которые оказывают дошкольному образованию Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, а также о работах, проделанных в этом направлении и условиях, созданных для малышей. Было отмечено, что ясли - детский сад № 5 предусмотрен на 75 мест и оснащен современным инвентарем. Здесь созданы все необходимые условия для дошкольного обучения малышей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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