Антидопинговое агентство Азербайджана выявило стероиды в пищевых добавках двух спортсменов

БАКУ/Trend/ - В этом году, в отношении одного спортсмена была применена дисквалификация на 12 лет за нарушение антидопингового законодательства.

Об этом на пресс-конференции по итогам уходящего года сказала директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, решение, принятое AMADA, было проверено Всемирным антидопинговым Агентством. В результате санкции спортсмена были продлены вдвое: «В результате расследований, которые провела AMADA, выяснилось, что в состав пищевых биодобавок, использованных двумя спортсменами, у которых оказались положительными результаты допинг-теста, входят антибиотические стероиды. Поэтому было сделано обращение о запрете ввоза этих пищевых добавок в Азербайджан».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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