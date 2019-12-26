AMADA: Некоторые тренеры препятствуют проведению антидопинговых тестов

БАКУ/Trend/ - Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) обратилось к спортивным федерациям страны.

Об этом на пресс-конференции по итогам уходящего года сказала директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли, сообщает в четверг Trend.

AMADA строит свою работу прозрачно, в соответствии со стандартами, но, несмотря на это, некоторые тренеры пытаются помешать проведению антидопинговых тестов: «Иногда тренеры умышленно не дают правильную информацию, прячут спортсменов и препятствуют проведению антидопинговых тестов. Эти случаи будут расследованы, указанные лица будут выявлены и наказаны. Они также мешают и проведению мероприятий по повышению уровня осведомленности спортсменов».

Директор Агентства добавила, что в связи с Олимпийскими играми в Токио, в 2020 году, должны быть проведены антидопинговые тренинги, через которые обязательно должны пройти тренеры и спортсмены, которые поедут на эти соревнования».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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