AMADA: Некоторые тренеры препятствуют проведению антидопинговых тестов

26 декабря 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) обратилось к спортивным федерациям страны.

Об этом на пресс-конференции по итогам уходящего года сказала директор Национального антидопингового агентства (AMADA) Шафаг Гусейнли, сообщает в четверг Trend.

AMADA строит свою работу прозрачно, в соответствии со стандартами, но, несмотря на это, некоторые тренеры пытаются помешать проведению антидопинговых тестов: «Иногда тренеры умышленно не дают правильную информацию, прячут спортсменов и препятствуют проведению антидопинговых тестов. Эти случаи будут расследованы, указанные лица будут выявлены и наказаны. Они также мешают и проведению мероприятий по повышению уровня осведомленности спортсменов».

Директор Агентства добавила, что в связи с Олимпийскими играми в Токио, в 2020 году, должны быть проведены антидопинговые тренинги, через которые обязательно должны пройти тренеры и спортсмены, которые поедут на эти соревнования».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в двух видах спорта (ФОТО)
Общество 14:10
Антидопинговое агентство Азербайджана выявило стероиды в пищевых добавках двух спортсменов
Общество 12:56
В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в трех видах спорта - агентство
Общество 25 декабря 2018 17:13
В Азербайджане будут приняты серьезные меры против спортцентров, незаконно продающих допинг - агентство
Общество 25 декабря 2018 16:23
В Азербайджане проведено в два раза больше допинг-тестов - агентство
Общество 25 декабря 2018 16:03
Допинг стал большой проблемой не только в спорте, но и в обществе - антидопинговое агентство Азербайджана
Общество 25 декабря 2018 15:52
Лента новостей
В Азербайджане изменены правила ведения государственного реестра юридических лиц
Общество 14:20
Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана наделено новыми полномочиями в сфере усыновления
Общество 14:18
Эрдоган намерен представить в парламент запрос на ввод войск в Ливию
Турция 14:18
Узбекистан заключил соглашения с Китаем об экспорте сельхозпродукции
Бизнес 14:16
В Гаджигабуле проведена акция по высадке деревьев
Общество 14:13
В Азербайджане антидопинговые правила больше всего нарушаются в двух видах спорта (ФОТО)
Общество 14:10
Туркменистан активизировал работы по разработке углеводородов близ Каспия
Энергетика 14:08
SOCAR огласила основные планы на 2020 год
Энергетика 14:04
ERIELL Group получила приток газа на месторождении в Узбекистане
Энергетика 14:04