Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)

26 декабря 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим Новым годом в Азербайджане, как и во всем мире, ощущается настоящая праздничная атмосфера.

Чем меньше дней остается до ухода старого и прихода нового года, тем краше становится Баку. Новогодними атрибутами украшены центральные улицы и проспекты, и эта атмосфера не может не восхищать жителей и гостей столицы.

Trend представляет фоторепортаж с улиц и проспектов предновогоднего Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
  • Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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