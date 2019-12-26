Предновогодний Баку в сверкании огней (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим Новым годом в Азербайджане, как и во всем мире, ощущается настоящая праздничная атмосфера.

Чем меньше дней остается до ухода старого и прихода нового года, тем краше становится Баку. Новогодними атрибутами украшены центральные улицы и проспекты, и эта атмосфера не может не восхищать жителей и гостей столицы.

Trend представляет фоторепортаж с улиц и проспектов предновогоднего Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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