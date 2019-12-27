До конца 2020 г. система ОМС будет применяться по всему Азербайджану

БАКУ/Trend/ - До конца 2020 года на всей территории Азербайджана будет применяться система обязательного медицинского страхования (ОМС).

Об этом сказал председатель Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Отметив, что переход к системе ОМС будет осуществляться поэтапно, Алиев сказал, что в первом квартале следующего года, 20 районов будут работать в новом порядке. Если за этот период в регионе, где применяется пилотный проект будут учтены еще три района, то их общее число достигнет 23-х.

Со второго квартала к процессу присоединятся 17 районов западного региона, с третьего квартала – еще 14 районов.

На четвертом этапе перехода система будет применена в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе.

Отметим, что согласно закону, начиная с первого января 2020 года, для населения, в рамках обязательного медицинского страхования, за счет средств государственного бюджета будет выделена сумма в размере 90 манатов на человека (на один календарный год).

Взносы за первые три месяца 2020 года будут оплачиваться государством, а с первого апреля взносы по ОМС начнут выплачивать граждане.

Работодатели и работники государственного и нефтяного секторов будут выплачивать из своего месячного фонда заработной платы - в размере до восьми тысяч манатов два процента и 0,5 процента, при зарплате более восьми тысяч манатов.

Это означает, что если гражданин, к примеру, зарабатывает 8500 манатов в месяц, два процента от восьми тысяч манатов и 0,5 процента от оставшихся 500 манатов будут выплачиваться в качестве взноса в рамках обязательного медицинского страхования.

Работодателями и работниками, занятыми в негосударственном и ненефтяном секторах, будут выплачиваться один процент от их ежемесячного фонда заработной платы в размере до 8 000 манатов и 0,5 процента — от зарплаты более 8 000 манатов.

Для физических лиц, выполняющим работы (услуги) на основе договоров гражданско-правового характера, установлен взнос по ОМС в размере двух процентов от части ежемесячных доходов до 8 000 манатов (в том числе 8 000 манатов), свыше 8 000 манатов — в размере одного процента.

Неработающее население, пенсионеры, школьники, студенты, получающие очное образование, граждане, получающие социальные пособия, лица, занимающиеся сельским хозяйством взносы выплачивать не будут.

Согласно закону, сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию с населения планируется с первого апреля 2020 года.

Сумма выплаты в рамках ОМС не лимитирована. В случае необходимости гражданин сможет без лимита получать данные услуги.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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