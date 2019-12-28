Количество трудовых договоров в Азербайджане выросло на 161 тыс.

БАКУ /Trend/ - Средняя зарплата в Азербайджане выросла примерно на 52 процента, что означает рост заработной платы порядка 800 тысяч человек.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, об этом сказал журналистам министр Сахиль Бабаев.

По его словам, в результате осуществленных в стране в 2019 году реформ количество трудовых договоров также выросло на 161 тысячу. Позитивным явлением можно считать и то, что большинство из них - 96 тысяч, заключены в частном секторе, а 65 тысяч - в государственном.

Министр сказал, что рост фонда зарплаты в стране на 43 процента, а медианной зарплаты - на 52 процента - большой показатель. То есть это означает, что заработная плата 800 тысяч человек выросла на больше 50 процентов. Это - показатель снижения нелегальных трудовых отношений, то есть постепенное устранение теневой экономики.

Сахиль Бабаев отметил, что принятые в этом году революционные решения непосредственно оказали большую поддержку экономике, дополнительное заключение 161 тысячи трудовых договоров увеличит и поступления в госбюджет, а также поступления в Государственный фонд социальной защиты при министерстве.

Министр добавил, что также регулярно проводится работа по обеспечению занятости лиц из уязвимых категорий, а те, занятность которых пока не обеспечена, охватываются механизмами социального обеспечения.

Сахиль Бабаев напомнил, что в этом году минимальная зарплата увеличена на 93 процента, а зарплата лиц разных категорий увеличилась от 50 до 100 процентов.

"На трудовом рынке Азербайджана наблюдается серьёзная динамика. Размер средств, направленных именно в эту сферу, исчисляется миллиардами. Около 40 процентов госбюджета будут направлены на социально ориентированные расходы, а это показатель динамики роста. Продолжение вышеуказанных социальных реформ ожидается и в будущем году", - сказал Сахиль Бабаев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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