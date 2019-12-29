Среднемесячная зарплата учителей в Азербайджане достигла 600 манатов

БАКУ /Trend/ - В этом году среднемесячная заработная плата учителей в Азербайджане достигла 600 манатов.

Об этом говорится в ежегодном отчете минобразования, сообщает в воскресенье Trend.

Распоряжением главы государства месячный должностной оклад учителей с 1 сентября повышен в среднем на 20 процентов, и среднемесячная зарплата достигла 600 манатов. Число учителей, чья заработная плата превысила 1000 манатов, составляет примерно 5000 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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