Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)

30 декабря 2019 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра будет восстановлено движение на дороге, ведущей в поселок Бибиэйбат, где 24 ноября произошел оползень, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Как говорится в сообщении, в настоящее время для восстановления движения на проезжей части дороги проводятся ремонтные работы, дорога асфальтируется.

Сегодня ночью завершится укладка бетонно-асфальтового покрытия, утром 31 декабря на дорогу будет нанесена дорожная разметка, а на обочине дороги установлены железобетонные блоки безопасности.

Завтра, во второй половине дня, на дороге планируется восстановить движение.

Для предотвращения подобных случаев в будущем на территории продолжаются работы по реконструкции и строительству, строятся опорные стены, новая дренажная, канализационная и дождевая системы.

Полностью работы планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Напомним, что 24 ноября у мечети Бибиэйбат в Сабаильском районе Баку произошел оползень, в результате которого было разрушено асфальтовое покрытие дороги. Обвал охватил территорию в 250-300 метров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
  • Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
  • Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
  • Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
  • Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
  • Завтра будет восстановлено движение на Бибиэйбатской дороге в Баку (ФОТО)
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