С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается внедрение ОМС

1 января 2020 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане будет осуществляться поэтапное внедрение новой системы обязательного медицинского страхования, сообщает Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев начиная с 2016 года подписал ряд важных указов и распоряжений в области обязательного медицинского страхования. С 2017 года началось применение ОМС в стране в качестве пилотного проекта. В рамках проекта, реализованного в городе Мингячевир, Евлахском и Агдашском районах около 370 тысяч жителей обеспечены бесплатными медицинскими услугами на основе базового страхового пакета.

Отметим, что до конца 2020 года на всех территориях Азербайджана будет внедрена система ОМС.

Для населения за счет средств государственного бюджета предусматривается выделение суммы в размере 90 манатов на человека (всего 900 миллионов манатов).

Взносы за первые три месяца 2020 года будут оплачены государством, а с первого апреля взносы по ОМС начнут выплачивать граждане.

Сумма выплат в рамках ОМС не лимитирована. В случае необходимости гражданин сможет получать данные услуги без лимита.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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