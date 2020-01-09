Завтра в Азербайджане будет до 10 градусов тепла

9 января 2020 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами возможны осадки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ветер северо-западный, временами с усилением.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем - 7-9 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, в некоторых предгорных и горных районах - снег. Местами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха составит ночью от -2 до +3, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах в горных районах гололед.

(Текст: Турал Гараджаев)

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