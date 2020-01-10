Азербайджан и Болгария обсудили перспективы развития военного сотрудничества

10 января 2020 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии Николаем Янковым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Минобороны.

На встрече стороны затронули текущее состояние двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, подчеркнули важность расширения этого сотрудничества.
Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, министр подчеркнул продолжение захватнической политики Армении и отметил, что намеренное затягивание переговоров официальным Ереваном негативно сказывается на обстановке в регионе.

В свою очередь дипломат, отметив, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях, подчеркнул, что Болгария считает Азербайджан дружественной страной.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией, расширение связей в военно-технической, военно-образовательной сферах, организация взаимных визитов, а также другие региональные вопросы, представляющие обоюдный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )


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