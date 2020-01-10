Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям неисправных автомобилей

10 января 2020 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям технически неисправных транспортных средств.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на управление, при перевозке грузов по автомобильным дорогам некоторые лица используют технически неисправные и непригодные для эксплуатации транспортные средства.

В информации отмечается, что в ряде случаев при неисправности грузовых транспортных средств их останавливают на обочине или на проезжей части.

"Действия такого рода представляют серьезную угрозу жизни и здоровью других участников движения, могут привести к тяжелым дорожно-транспортным происшествиям", - говорится в сообщении.

Главное управление напоминает, что при перевозке грузов должны соблюдаться меры безопасности, не допускается эксплуатация транспортных средств, не соответствующих техническим стандартам, в том числе, имеющих неустранимые неисправности в тормозной системе, рулевом механизме, во внешних световых устройствах, стеклоочистителях, колесах, покрышках и двигателе.

"Сотрудники ГДП продолжают принимать меры с целью выявления таких фактов и осуществления соответствующих мер для их недопущения", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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