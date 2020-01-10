НСТР Азербайджана отменил конкурс в связи с радиочастотой 102 MГц

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось заседание Национального Cовета по телевидению и радиовещанию Азербайджана (НСТР).

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Совет, в ходе заседания обсуждены итоги конкурса с 12 ноября по 12 декабря 2019 года в связи с открытием нового общереспубликанского радиоканала на частоте 102,0 МГц для вещания в Баку и на Абшеронском полуострове.

В рамках конкурса документы для участия представили пять претендентов - ООО "Центр анализа и информации Реал", ООО TV Media Azerbaijan, ООО "Студия Баланс", ООО İNS ÇM и ООО OMD Azerbaijan.

Три претендента - ООО TV Media Azerbaijan, ООО OMD Azerbaijan и ООО "Центр анализа и информации Реал" впоследствии отказались от участия в конкурсе. По этой причине, согласно пункту 2.1.8 (В случае участия в конкурсе менее трех претендентов Совет может отменить конкурс или объявить новый ) "Правил проведения конкурса для получения лицензии в сфере радиовещания", Совет принял решение об отмене конкурса.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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