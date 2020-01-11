Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях в Турции

11 января 2020 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - При поддержке Турции продолжаются мероприятия по подготовке международного поисково-спасательного отряда министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана к классификации Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (İNSARAG) Управления по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) ООН.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, в рамках сотрудничества в этой сфере, по инициативе Департамента по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, планируется участие международного поисково-спасательного отряда в учениях в городе Анкара с 13 по 17 января 2020 года. Одной из основных целей учений является усовершенствование знаний и навыков личного состава.

Отметим, что Международный поисково-спасательный отряд был создан в 2016 году для представления Азербайджана в ходе международных гуманитарных операций. В рамках подготовки отряда для классификации Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (İNSARAG) Управления по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA) ООН проведены соответствующие учения и курсы, в связи с этим личный состав принял участие в международных мероприятиях.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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