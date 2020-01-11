Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

11 января 2020 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ночью местами дождь, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Юго-западный ветер в течение дня будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 2-5, днем - 7-11 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем в основном без осадков, вечером местами ожидаются дожди. На некоторых горных территориях снег. Временами возможен туман, ветер западный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью - от -2 до +3, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - от -3 до +2 градусов.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку осушено загрязненное нефтяными отходами озеро
Общество 12:38
В выходные в Баку ожидается дождь
Общество 10 января 19:51
Завтра в Азербайджане будет до 10 градусов тепла
Общество 9 января 13:34
В Сумгайыте строительный кооператив оштрафован за вырубку деревьев
Происшествия 8 января 14:41
В праздничные дни нацпарки Азербайджана посетили тысячи туристов (ФОТО)
Общество 7 января 15:30
Завтра в Баку осадков не ожидается
Общество 6 января 14:01
Лента новостей
Обнародованы данные экспорта автомобилей из Турции в Азербайджан
Турция 13:41
В ОАЭ объявили трехдневный траур в связи с кончиной султана Омана
Арабские страны 13:37
Фарид Шафиев встретился в Пекине со студентами, изучающими азербайджанский язык
Политика 13:37
Народный артист Азербайджана выступит с концертом в Лондоне
Звёздный мир 13:28
Сотрудники МЧС Азербайджана примут участие в учениях в Турции
Общество 13:23
Обзор экспорта золота из Грузии
Бизнес 13:20
Верховный лидер Ирана призвал к прозрачности в вопросе крушения украинского самолета
Иран 13:10
В Узбекистане будет построен химзавод который заменит весь импорт перекиси водорода
Строительство 13:09
Обзор рынка капитала Грузии за вторую неделю января 2020 года
Финансы 13:01