В Азербайджане утвержден Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию", сообщает в воскресенье Trend.

В зависимости от своего типа, Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию определяет условия предоставления медицинских услуг, суммы софинансирования, а также сроки ожидания.

Кроме того, медицинские услуги (за исключением скорой и неотложной медицинской помощи) в рамках обязательного медицинского страхования предоставляются застрахованным лицам в медучреждениях, которые в соответствие с законом заключили договор с Государственным агентством обязательного страхования, а также на основе направления от данных учреждениях.

Таким образом, застрахованным лицам предоставляются медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования при наличии медицинского направления.

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