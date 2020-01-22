В Азербайджане утверждена инструкция в связи с участием лиц с инвалидностью в экзаменах

22 января 2020 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Совет директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) утвердил инструкцию по созданию благоприятных условий для участия в выпускных и вступительных экзаменах несовершеннолетних лиц с инвалидностью или ограниченными физическими возможностями.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ГЭЦ, в инструкции отражены категории несовершеннолетних лиц с инвалидностью или ограниченными физическими возможностями, принимающих участие в экзаменах, используемые основные понятия, описание условий, созданных для участия несовершеннолетних лиц с инвалидностью в выпускных и вступительных экзаменах, а также другие вопросы.

С Инструкцией можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане пройдет пробный экзамен по приему в магистратуру вузов и АН
Общество 21 января 12:05
Кабмин Азербайджана расширил полномочия Государственного экзаменационного центра
Общество 18 января 09:55
Оглашены даты вступительных экзаменов в магистратуру и докторантуру в Азербайджане
Общество 16 января 16:24
В Азербайджане объявлено очередное собеседование по приему на госслужбу
Общество 13 января 17:04
ГЭЦ Азербайджана объявил собеседование на замещение 24 вакантных должностей госслужбы
Общество 13 января 16:18
В центрах реабилитации Азербайджана оказаны услуги более 10 тыс. лиц с инвалидностью
Общество 13 января 13:38
Лента новостей
Поставщики ведущих европейских брендов устанавливают сотрудничество с Узбекистаном
Бизнес 17:15
Buta Airways - в числе самых пунктуальных авиакомпаний
Транспорт 17:14
Иран увеличил добычу на нефтяном месторождении Парси
Энергетика 17:12
В туркменском Керки завершают строительство взлётно-посадочной полосы аэропорта
Строительство 17:11
Дональд Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов
США 17:10
Успешные проекты вновь убедили иностранных инвесторов в надежности Азербайджана для капиталовложений – эксперт
Политика 17:07
В Грузии завершается строительство кирпичного завода
Строительство 17:06
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на закупку электронагревателей
Тендеры 17:02
«Казахский газоперерабатывающий завод» привлекает сварочно-монтажные работы
Тендеры 17:01