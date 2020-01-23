Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о целях команды на Кубке мира в Баку

БАКУ/Trend/ - Подготовка азербайджанских гимнастов к Кубку мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, который состоится в Баку 15-16 февраля проходит нормально, сказал в среду Trend главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин.

"Азербайджан на Кубке мира будут представлять два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка). Для них Кубок станет первым стартом во взрослой возрастной категории. Так как они перешли из возрастной категории "юниоры" во взрослую возрастную категорию, эти соревнования для них станут немного волнительными. Наша задача на соревнованиях показать новую программу, продемонстрировать на каком уровне сейчас мы находимся, где-то сделать какие-то корректировки. Отмечу, что Кубок мира - квалификационные соревнования на Олимпийские игры в Токио", - сказал главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте.

Владимир Шуликин также рассказал о целях и задачах азербайджанских спортсменов на Кубке мира.

"Естественно хочется попасть в финал, но подчеркну, что наши спортсмены должны хорошо выполнить комбинации программы, показать, то, что мы проходили на тренировках, тогда у нас есть шансы. В Баку на Кубок мира приедут чемпионы миры и Европы, Олимпийские чемпионы. Конечно, нашим спортсменам будет сложно, но повторю - наша задача показать свою программу и посмотреть, на каком мы уровне среди гимнастов во взрослой возрастной категории мы находимся. Наши соперники – это мировые лидеры, спортсмены из Беларуси, России, Японии и Китая. Важно, чтобы азербайджанские гимнасты сравнили свои выступления, сложность комбинаций и дальше развивались", - подчеркнул он.

Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте добавил, что Сельджан Магсудова не будет бороться за лицензию на Олимпийские игры в Токио.

"К сожалению, Сельджан Магсудова не сможет бороться за лицензию на Олимпийские игры, потому что квалификационный отбор начался в прошлом году, а в этот период она выступала в юниорской возрастной категории. Осталась два Кубка мира – который пройдет в Баку и еще тот, который состоится в Италии, это будут последние лицензионные соревнования. Сельджан за эти два этапа очки не будут зачисляться. Надеюсь, что в следующий Олимпийский цикл на Олимпийские игры в 2024 году в Париже мы завоюем лицензию", - сказал Шуликин.

Владимир Шуликин добавил, что прыжки на батуте и акробатической дорожке активно развиваются в Азербайджане.

"Отмечу, что сейчас мы открыли отделение в Гахе, также планируется открыть отделение других районах, в этом направлении ведется большая работа. Сейчас обучаем тренеров, чтобы было больше клубов и секций по этому виду гимнастики", - отметил главный тренер.

Напомним, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку пройдет 15-16 февраля. Кубок носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020. Согласно предварительному списку заявок, уже 30 стран подтвердили свое участие на соревновании. Ожидается участие более 150 гимнастов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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