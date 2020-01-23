БАКУ/Trend/ - В Азербайджане статус беженца получили 83 иностранца.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Начальник Службы отметил, что также есть лица, которые проживают в стране по мандату Верховного комиссариата ООН по делам беженцев: «Их количество 2101 человек. Несмотря на то, что в Азербайджане есть граждане различных стран, получивших статус беженца, большинство их них составляют граждане Афганистана. Среди беженцев также граждане Ирана, Сирии, России и Египта», - добавил Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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