Новый посол Франции посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)

27 января 2020 16:19 (UTC+04:00)

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Азербайджане Закари Гроссом.

На встрече также присутствовали сотрудники соответствующих отделов БВШН и атташе посольства по сотрудничеству между университетами и стипендиям г-жа Клеменс Фелипо.

Гостей сначала ознакомили с кампусом Высшей Школы и созданными там условиями.

В ходе встречи Э. Гасымов дал представителям посольства подробную информацию о Бакинской Высшей Школе Нефти. Ректор подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Францией в энергетической, политической, экономической, социально-культурной, научной и образовательной сферах крепнет день ото дня. Он также отметил, что в 2013 году БВШН подписала Меморандум о взаимопонимании с Французским институтом нефти (IFP), что свидетельствует о развитии отношений между Францией и Азербайджаном. Ректор также говорил о тесном сотрудничестве Высшей Школы с рядом французских компаний, в том числе с компанией Total.

Посол Закари Гросс в свою очередь поблагодарил ректора Эльмара Гасымова за теплый прием. Он выразил удовлетворение сотрудничеством между Высшей Школой, готовящей специалистов в важных для региона областях, и вузами своей страны. Говоря о важности расширения связей между двумя странами в сфере образования, посол подчеркнул, что вопросы, касающиеся обеспечения качественного образования и обучения иностранных студентов в высших учебных заведениях Франции, являются одними из приоритетных не только для посольства, но и для его страны. З. Гросс также дал высокую оценку сотрудничеству между IFP и БВШН.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества, обмене студентами и преподавателями, установлении контактов в

области преподавания французского языка и осуществления научно-исследовательской деятельности.

В заключение была сделана памятная фотография с гостями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Новый посол Франции посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)
  • Новый посол Франции посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)
  • Новый посол Франции посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)
  • Новый посол Франции посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)
Новости по теме
S&P прогнозирует значительный рост валютных резервов Центробанка Азербайджана
Финансы 14:30
Сегодня перед Азербайджаном открыта возможность превратиться в хаб идей, проектов и инноваций - Намик Алиев
Политика 14:10
Названы объёмы добычи нефти на месторождениях "Кюрсенги" и "Гарабаглы" в Азербайджане
Энергетика 13:59
S&P прогонозирует рост ВВП Азербайджана
Финансы 13:13
Standard & Poor’s рассматривает повышение суверенного кредитного рейтинга Азербайджана
Финансы 12:08
Обнародованы дата и место очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Политика 11:47
Лента новостей
Увеличились платежи граждан Грузии, совершенные посредством банковских карт
Финансы 16:31
Обнародованы объемы отгрузки нефти с терминала Джейхан
Энергетика 16:29
Ангела Меркель прокомментировала возможное вступление в ЕС Тираны и Скопье
Европа 16:27
Еще один мировой производитель привлечен к перевозкам по линии Баку-Тбилиси-Карс (ФОТО)
Транспорт 16:24
Uz-Kor Gas Chemical объявляет тендер на закупку насосов и запасных частей
Тендеры 16:19
Нейтралитет — основа внешнеполитического курса Туркменистана
Туркменистан 16:18
В Турции объявлен тендер на строительство дороги и моста
Тендеры 16:13
Uz-Kor Gas Chemical объявил тендер на поставку смазочных материалов
Тендеры 16:11
Продолжается сотрудничество Всемирного банка с правительством Узбекистана
Бизнес 16:08