В БГУ проведен «День открытых дверей»

28 января 2020 11:19 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) в связи с зимней экзаменационной сессией 2019/2020 учебного года проведен «День открытых дверей». На встрече ректор Эльчин Бабаев сообщил, что Экзаменационный штаб оперативно рассматривает все обращения студентов относительно экзаменов. Ректор для поддержки процесса экзаменации студентов дал родителям и заместителям деканов соответствующие поручения.

Обращения, адресованные ректору в «День открытых дверей», касаются в основном превышения лимита «нб» и недопуска на экзамен по этой причине. Обращения касаются и применения скидок к студентам, срезанных за недобор в 1-2 балла или лишенных стипендии отличника, передовика.

На встрече также обсужден вопрос модернизации деятельности Совета молодых ученых и Студенческого научного общества и вовлечения студентов в эту работу. Также отмечено, что на повестке дня стоят вопросы выявления одаренных студентов, привлечения их к исследовательской работе и грантовым проектам.

Эльчин Бабаев сообщил родителям о том, что с целью повышения социальной активности студентов при БГУ будет создан Центр культурного творчества и Спортивно-оздоровительный комплекс.

Говоря о своевременном объявлении результатов экзаменов, ректор отметил, что все апелляции будут тщательно рассмотрены и в соответствии с правилами будет оказана помощь​​. С этой целью даны поручения руководителям соответствующих структурных подразделений БГУ. Ректор Эльчин Бабаев выслушал обращения родителей.

Затем участники процесса ознакомились с деятельностью отдела обеспечения качества, мониторинга и оценивания и Экзаменационного штаба, призванного контролировать экзаменационные аудитории и ход сессии, принимать и рассматривать обращения студентов и родителей, а также общественности.

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  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
  • В БГУ проведен «День открытых дверей»
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