Азербайджан создал мониторинговую группу в связи с массовой гибелью птиц в Иране

БАКУ/Trend/ - В связи с гибелью перелетных птиц в акватории Каспийского моря, вокруг полуострова Миянкала северной иранской провинции Мазандаран, в Азербайджане был проведен осмотр прибрежных территорий Каспия.

Об этом во вторник сказал Trend директор Департамента по охране биоразнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, осмотр установил отсутствие подобных случаев в Азербайджане.

«Тем не менее, создана мониторинговая группа, которой поручено проведение серьезного расследования. В случае выявления таких фактов, тушки птиц должны быть изъяты и переданы в Агентство пищевой безопасности для проведения анализов, в целях установления причины их гибели», - подчеркнул глава Департамента.

Ализаде отметил, что зимой не исключается гибель животных и птиц: «Это может быть связано с холодной погодой, отсутствием корма».

Напомним, что в акватории Каспийского моря, вокруг полуострова Миянкала северной иранской провинции Мазандаран массово гибнут птицы.

За прошедшие четыре дня вокруг полуострова Миянкала было собрано и уничтожено 4,1 тысячи погибших птиц, вчера эта цифра достигла 5,95 тысяч. В основном, это фламинго, утки и лысуха.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.