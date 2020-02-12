Азербайджан на высоком уровне проводит соревнования "Формулы 1" – Чейз Керри

БАКУ /Trend/ - Баку - прекрасное место для проведения гонок «Формулы 1».

Об этом на конференции «Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны» сказал генеральный исполнительный директор и председатель Группы компаний "Формула 1" Чейз Керри, сообщает в среду Trend.

По его словам, Азербайджан на высоком уровне проводит эти соревнования, и у страны профессиональная команда.

Керри отметил, что Гран При Азербайджана «Формулы 1» приносит большую пользу стране: "Это соревнование важно с точки зрения пропаганды Азербайджана в мире".

Он напомнил, что в этом году в мире пройдут 22 Гран При "Формулы 1", а также отметил, что на треке Бакинского городского кольца возможны определенные изменения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)