В средних школах Азербайджана сократились вакансии на должность директора - минобразования

БАКУ/Trend/ - Благодаря проводимым реформам в общеобразовательных школах существенно уменьшилось число вакантных мест директоров.

Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в 2019 году был объявлен конкурс по приему на работу почти 400 человек на должность директоров школ: "Раньше этот показатель был выше 700. Речь идет не только о назначении на вакантные должности директоров, произошли и качественные изменения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)