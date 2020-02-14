В средних школах Азербайджана сократились вакансии на должность директора - минобразования
БАКУ/Trend/ - Благодаря проводимым реформам в общеобразовательных школах существенно уменьшилось число вакантных мест директоров.
Об этом сказал заместитель завотделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, в 2019 году был объявлен конкурс по приему на работу почти 400 человек на должность директоров школ: "Раньше этот показатель был выше 700. Речь идет не только о назначении на вакантные должности директоров, произошли и качественные изменения.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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