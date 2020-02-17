В Азербайджане началась регистрация на получение сертификата для приема на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Кандидаты, успешно сдавшие тестовые экзамены, которые были проведены 16 февраля для приема на госслужбу по группам административных должностей вида В, должны для получения сертификата зайти на страницу eservices.dim.gov.az/dqq/Xidmet/CertReg и заполнить соответствующую форму с 10:00 по 23:59 17 февраля.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), для проверки достоверности предоставленной кандидатами информации к форме должны быть приложены сканированные копии нижеследующих документов:

- документ о высшем образовании;

- трудовая книжка (в случае если она есть);

- документ, подтверждающий смену имени/фамилии, если таковое имеет место (свидетельство о браке, решение суда и другое).

В случае, если проверка подлинности представленных документов не будет возможной посредством государственных электронных информационных средств, то кандидат должен в течение пяти дней представить ГЭЦ (AZ1110, город Баку, улица Короглу Рагимова, 108) подтвержденные в соответствующей форме копии или для сопоставления подлинники этих документов.

Отметим, что лицо, обладающее сертификатом по соответствующей подгруппе административных должностей, имеет право принять участие в конкурсах по приему на работу на должность, указанную в сертификате, а также по нижестоящим должностям в рамках данной группы. Для участия в конкурсе кандидат должен отвечать общим требованиям, установленным законодательством по этой должности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)