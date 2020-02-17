Для выпускников учебных заведений профобразования прошел экзамен по азербайджанскому языку

БАКУ /Trend/ - В рамках выпускных экзаменов в учебных заведениях специального профессионального образования Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамены по азербайджанскому (государственному) языку для обучающихся на другом языке.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, в экзаменах приняли участие 72 человека.

Участникам было задано 30 вопросов для проверки навыков речи и понимания азербайджанского языка, а также 10 вопросов по орфографии. Максимальный результат - 100 баллов.

Итоговая оценка выше 50 баллов является проходной. Результаты экзаменов будут обнародованы в течение недели.

Напомним, что 16 февраля для учеников последних классов заведений начального специального профессионального образования был проведен экзамен по языку преподавания, математике и иностранному языку. В соответствии с правилами, ученики, которые обучаются не на азербайджанском языке, помимо этих дисциплин также должны сдавать экзамен по азербайджанскому языку.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)