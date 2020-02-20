Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО)

Общество 20 февраля 2020 10:36 (UTC+04:00)
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По указанию Президента Ильхама Алиева Госкомитет по градостроительству и архитектуре продолжает работу по разработке генпланов городов страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Комитет.

Процесс разработки генплана Гянджи - второго большого города по численности населения после Баку - Комитет начал в этом году. Проект будет реализован французской компанией Vasconi Architects by Thomas Schinko, привлеченной через международный тендер, и главным проектным институтом Azərdövlətlayihə.

На этой неделе в Комитете были проведены первые широкие обсуждения с участием руководителей исполнителей проекта и экспертов, где были представлены подходы членов консорциума к развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационной системы, общественных мест, обсуждены вопросы окружающей среды и экологической ситуации, а также проведен обмен мнениями по графику выполнения проекта, будущему облику города.

В соответствии с подписанным договором проект разработки Генплана Гянджи планируется поэтапно осуществить за 30 месяцев.

Согласно передовому международному опыту, на первоначальном этапе планируется подготовить концепцию развития города.

Наряду с этим Комитет организовал поездку в Гянджу местных и зарубежных экспертов, которые привлечены к разработке Генплана, в рамках которой состоялись встречи с участием главы ИВ Гянджи и представителей госорганизаций, участвующих в развитии города, проведены предварительные обсуждения по теме, осмотры на месте городской инфраструктуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Началась работа над генпланом Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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