На автомагистралях Баку снижена скорость движения
БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-Ааэропорт-Бильгя и Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/час.
Об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.
Агаев отметил, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.
"Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы", - сказал глава пресс-службы БТА.
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