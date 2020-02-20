На автомагистралях Баку снижена скорость движения

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-Ааэропорт-Бильгя и Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/час.

Об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

Агаев отметил, цель данных мер - обеспечить безопасность движения.

"Просьба водителям соблюдать скоростной режим на дорогах и учитывать метеорологические факторы", - сказал глава пресс-службы БТА.