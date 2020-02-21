Граждане Азербайджана могут проверить в Институте пищевой безопасности любые продукты питания (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Институте пищевой безопасности (ИПБ) Азербайджана проведен очередной "День открытых дверей". В мероприятии приняли участие граждане, ряд общественных организаций, компании, действующие в сфере питания, а также представители СМИ.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности (АПБ), целью проведения "Дня открытых дверей" является укрепление механизма общественного контроля в обеспечении пищевой безопасности, инициирование активного участия граждан в процессе.

Заведующий Центром аналитической экспертизы ИПБ Халид Байрамлы сообщил, что на базе Института в Баку и регионах действую лаборатории, отвечающие самым современных требованиям. Избранные кадры с соответствующим потенциалом, привлечены к тренингам, и обеспечены работой в лабораториях. Исследования здесь проводятся современными методами в соответствии с международными стандартами.

Было отмечено, что возможности, созданные в лабораториях, наряду с обеспечением населения безопасными пищевыми продуктам, также создает условия для повышения экспортного потенциала пищевых продуктов.

В частности, граждане могут проверить в лабораториях Института любой пищевой продукт, в качестве и составе которых сомневаются.

Участники мероприятия особо подчеркнули значимость "Дня открытых дверей", реализованного в ИПБ Азербайджана в направлении поощрения пищевой безопасности, с точки зрения повышения осведомленности общественности, и выразили благодарность за организованную встречу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )