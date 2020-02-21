Близится к завершению разработка Генплана Баку

БАКУ /Trend/ - В настоящее время осуществляется второй этап разработки Генплана Баку.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом по градостроительству и развитию территорий Госкомитета по градостроительству и архитектуре Рамиз Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в настоящее время готовится Генплан Баку и совместно с соответствующими госструктурами создана рабочая комиссия: «В комиссии представлено и министерство экологии и природных ресурсов. В связи с Генпланом следует отметить, что работа над ним уже на втором этапе. На первом этапе была подготовлена Концепция развития Баку, состоящая из четырех приоритетов, один из которых регенерация города и окружающей среды, эффективное использование территорий и обеспечение удобного проживания жителей».

Бабаев добавил, что на втором этапе готовится окончательный проект Генплана: "До конца этого года проект после согласования с соответствующими структурами будет представлен в Кабмин".

Завотделом подчеркнул, что в международной практике, озеленение города определяется по численности населения и территории их проживания: «Создаваемая минэкологии электронно-информационная визуальная база по контролю зеленых насаждений будет полезна при разработке Генплана».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)