Граждане Ирана в Азербайджане не обращались с подозрением на коронавирус в Клинический медцентр - главврач

БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана, находящиеся в Азербайджане, не обращались в инфекционное отделение Клинического медицинского центра № 1 в связи с подозрением на коронавирус.

Об этом в субботу сказал Trend главный врач медцентра Адалят Дадашев.

"В отделение инфекционных заболеваний медцентра не обращались в связи с подозрением на коронавирус ни граждане Азербайджана, посетившие Иран, ни граждане этой страны, прибывшие в Азербайджан", - сказал он.

Отметим, что ранее трое граждан Ирана, находящихся в Грузии, обратились с подозрением на инфицирование коронавирусом в Тбилисскую городскую больницу инфекционных заболеваний. Они незамедлительно были помещены на карантин.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)