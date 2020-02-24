В школах Баку начались собеседования по приему в I-й класс

БАКУ /Trend/ - В Баку начали работать восемь комиссий, которые в ходе собеседования будут оценивать навыки устной речи детей при приеме в I-й класс в секторах общеобразовательных школ с преподаванием на иностранном языке, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В составе комиссий по три учителя. Собеседования проходят в условиях видеосъемки с опцией участия родителей и законных представителей детей.

Оценка навыков устной речи ребенка подтверждается письменным заключением членов Комиссии.

Родители, в случае несогласия с заключением, могут обращаться в Апелляционную комиссию.

Дети подготовительных групп с преподаванием на азербайджанском языке будут автоматически приняты в первые классы школ, в которых они обучаются.

Родители или законные представители детей, с 10 марта могут распечатать заявление о приеме в школу в личных электронных кабинетах на сайте www.mektebeqebul.edu.az и представить их в соответствующее учебное заведение.

Прием в первые классы детей, которые ходят в "нулевку", где преподавание идет на иностранном языке, будет осуществляться по результатам собеседований, где будут оцениваться навыки устной речи на языке обучения.

Собеседования будут организованы местными органами управления образованием с 24 февраля по 3 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)