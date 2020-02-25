Global Energy Solutions получила от компании BP награду за достижения в области безопасности (ФОТО)

19 февраля 2020 года компания BP провела 2-ой форум по безопасности подрядчиков. Два дочерних предприятия Nobel Oil Services - Global Energy Solutions (GLENSOL) и SDL Nobel были приглашены принять участие в мероприятии в качестве подрядчиков BP. Целью форума являлся обмен мнениями, передовым опытом и панельное обсуждение важности коммуникации между BP и ее подрядчиками в сфере улучшения безопасности и управления рисками при проведении складских работ.

Участвовавший на мероприятии заместитель генерального директора GLENSOL Анар Оруджев выступил с докладом о комплексном подходе к управлению складской деятельности и запасами, управляемыми поставщиком, после чего последовала сессия вопросов и ответов. Кроме того, GLENSOL получила награду за достижения в области безопасности за усовершенствование деятельности в сфере стандартом безопасности, обслуживания и складских операций в 2019 году.

‘Я благодарен за безграничную заботу BP о безопасности не только своих сотрудников, но и всех подрядчиков в целом. Наши сотрудники являются очень значимым активом для нас и я высоко ценю каждого сотрудника нашей компании, поскольку эта награда является общим достижением моей команды. Это был большой вызов, но мы продолжим этот путь, чтобы достичь еще больших целей, потому что каждый день мы хотим быть лучше, чем вчера’ Сказал Анар Оруджев.

‘Эта награда является лучшим подтверждением всех наших усилий, направленных на то, чтобы сделать бизнес-среду для наших сотрудников более безопасной и более комфортной’ сказал главный коммерческий директор Nobel Oil Services Эльдар Мамедзаде.

Основанная в 2012 году как дочерняя компания Nobel Oil Services, занимающаяся нефтепромысловыми работами и техническим обслуживанием оборудования, GLENSOL предоставляет услуги по управлению целостностью активов, обеспечению операционной эффективностью, техническому обслуживанию и ремонту турбокомпрессорного оборудования, клапанов и насосов. SOCAR, BP и прочие важные предприятия отрасли входят в число его клиентов.

SDL Nobel, специализируется на предоставлении услуг по изготовлению на суше и море для нефтегазовой индустрии. Спектр его услуг включает изготовление и установку и на объекте, инспекцию изготовленных материалов, испытание под давлением изготовленных материалов и прочие услуги.