Первый урок в школах Баку сегодня был посвящен Ходжалинскому геноциду (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня первый урок в общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития Баку был посвящен Ходжалинскому геноциду, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

В соответствии с Планом мероприятий по проведению 28-й годовщины Ходжалинского геноцида, урок был посвящен информированию подрастающего поколения о Ходжалинском геноциде, ставшем самым трагическим событием ХХ века, и начался с минуты молчания в знак почтения светлой памяти жертв Ходжалы и шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана.

Учителя рассказали на уроке о географическом расположении, истории, численности и составе населения Ходжалы до трагедии, его культурно-исторических памятниках, выдающихся личностях, а также привели статистику убитых, тяжело раненых, пропавших без вести, взятых в заложники жителях Ходжалы, о зверствах виновников Ходжалинского геноцида.

Было подчеркнуто, что Ходжалинский геноцид - преступление, совершенное против всего человечества и человечности, которое навеки останется в памяти.

Учащиеся продекламировали стихи о Родине, продемонстрировали подготовленные ими фотостенды.

Отметим, что в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида организуются встречи учащихся и педагогов с очевидцами геноцида и посещение памятника жертвам трагедии «Крик матери».

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)