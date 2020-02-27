В передвижениях автобусов через границу Азербайджана и Грузии ограничений нет - служба

БАКУ/Trend/ - Во въезде-выезде автобусов через границу Азербайджана и Грузии никаких ограничений нет, сказала в четверг Trend пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в структуру не поступала информация об ограничении передвижения транспорта на границе между Азербайджаном и Грузией: "В случае введения ограничений пассажиры и водители будут осведомлены".

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" также сообщили Trend, что каких-либо ограничений нет: "До сегодняшнего дня среди пассажиров не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Просьба к пассажирам в случаях ощущения недомогания (скачки температуры или затрудненное дыхание) обращаться к проводникам".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)