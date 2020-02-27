Арзу Уршан: При поддержке Вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой решаются многие гуманитарные проблемы в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" – известный российский и азербайджанский режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России и член гильдии кинорежиссеров Азербайджана Арзу Уршан.

Представляем полную видеоверсию этого выпуска: