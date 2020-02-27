Арзу Уршан: При поддержке Вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой решаются многие гуманитарные проблемы в Азербайджане (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" – известный российский и азербайджанский режиссер и сценарист, член Союза кинематографистов России и член гильдии кинорежиссеров Азербайджана Арзу Уршан.
Представляем полную видеоверсию этого выпуска:
Лента новостей
Баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок от сборной Уэльса по футболу
Арзу Уршан: При поддержке Вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой решаются многие гуманитарные проблемы в Азербайджане (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО)
По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева взял под контроль лечение Диляры Бахмановой
Четыре аншлага EMINа, или Реакция зрителей Чикаго на "Синюю вечность" Муслима Магомаева (ФОТО, ВИДЕО)
Александр Нестеров: Государственный визит Президента Азербайджана в Италию – исторический для обеих стран
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана на уровне BB+ со стабильным прогнозом
Выставки и конференции в сфере альтернативной энергетики будут стимулировать инвесторов - глава Iteca Caspian о растущем интересе к этой отрасли