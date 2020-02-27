В Мингячевире обезврежен вооруженный преступник

БАКУ/Trend/ - Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает в четверг Trend, 11 января этого года житель Баку, ранее судимый Анар Агаев в общественном месте на территории Сабунчинского района из хулиганских побуждений три раза выстрелил в воздух из огнестрельного оружия и скрылся с места происшествия.

По факту было возбуждено уголовное по статьям уголовного кодекса 221.3 (хулиганство) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение оружия), а сам Агаев был объявлен в розыск.

26 февраля был установлен адрес в Мингячевире, где Агаев скрывался, и с целью его задержания и привлечения к следствию было проведено специальное оперативное мероприятие. Несмотря на предложение сотрудников полиции сдаться, Агаев оказал вооруженное сопротивление. Ответной мерой, предпринятой оперативной группой в установленном законодательством порядке, Анар Агаев был убит из табельного оружия.

В ходе обыска дома, где он проживал, были обнаружены и изъяты пистолет ПСМ с глушителем, шесть патронов, граната РГД-5 и газовый пистолет.

По факту данного дела в Мингячевирской городской прокуратуре ведется соответствующее расследование.