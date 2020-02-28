Сколько человек в Азербайджане отмечает день рождения 29 февраля?

БАКУ /Trend/ - На сегодня среди граждан Азербайджана 5 082 человека, которые родились 29 февраля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минюст, в их числе 2 505 мужчин и 2 577 женщин.

Число несовершеннолетних среди них составляет 1 306 человек (669 мужчин и 637 женщин), лиц от 14 до 29 лет - 1 111 человек (569 мужчин и 542 женщины).

Количество граждан Азербайджана, отмечающих день рождения 29 февраля, в возрасте старше 29 лет составляет 2 889 (1 388 мужчин и 1 501 женщина). Из них 2 074 человека старше 40 лет, 1 199 - старше 50 лет, 670 - старше 60 лет, 104 - старше 70 лет, 48 - старше 80 лет.

(Текст: Турал Гараджаев)