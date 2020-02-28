Эльмар Гасымов встретился с ректором Стамбульского технического университета (ФОТО)

БАКУ/ Trend - Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с ректором Стамбульского технического университета, профессором Мехметом Караджа.

Встреча состоялась в рамках Евразийского международного саммита высшего образования, организованного Евразийской ассоциацией университетов (EURAS) в Стамбуле (Турция), в котором участвовала делегация БВШН, возглавляемая Э. Гасымовым.

Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Бакинской Высшей Школой Нефти и Стамбульским техническим университетом в различных сферах преподавательской и научно-исследовательской деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным со сферой компьютерной инженерии, реализацией совместных академических программ, обменом преподавателями и студентами, реализацией SOCAR Turkey Energi, Бакинской Высшей Школой Нефти и Стамбульским техническим университетом совместного инновационного проекта.

Участники встречи приняли решение подписать соответствующие соглашения по согласованным вопросам во время визита делегацией, возглавляемой ректором Стамбульского технического университета Мехметом Караджа, Бакинской Высшей Школы Нефти, намеченного на 5-6 марта.

На встрече также присутствовал генеральный директор SOCAR Turkey Energi Заур Гахраманов.

Следует отметить, что Стамбульский технический университет – это высшее учебное заведение, специализирующееся в области инженерии и архитектуры и считающееся одним из ведущих технических университетов в мире.