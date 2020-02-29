ВОЗ: Глобальный риск коронавируса очень высок

БАКУ/Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) все еще высоко оценивает риск, который существует на глобальном уровне в связи с коронавирусом (COVID-19), сообщает в субботу Trend.

ВОЗ также очень высоко оценивает риски и в Китае, откуда стал распространяться коронавирус нового типа.

Отметим, что число его жертв в Китае составило 2 835 человек, более 39 тысяч выздоровели, заразились свыше 79,2 тысячи человек.

Первые случаи заражения коронавирусом уже зафиксированы в Беларуси, Литве, Нидерландах, Новой Зеландии и Хорватии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)