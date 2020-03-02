БАКУ /Trend/ - Турция и Нахчыван расширят сотрудничество в сферах ветеринарии и фитосанитарии, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства и лесоводства Турции.

Было отмечено, что стороны на обоюдной основе будут признавать ветеринарные и фитосанитарные сертификаты друг друга.

"Между сторонами будет осуществлена соответствующая работа в направлении взаимного признания сертификатов, выданных для перевозки живого скота и скотоводческой продукции в Нахчыванскую АР, а также в обратную сторону,", - сказали в министерстве.

Наряду со всем этим, также будут приняты меры для ускоренного оформления и пропуска сельскохозяйственной продукции из турецкого таможенного пункта Дилуджу.

Как сообщали ранее Trend в Меджлисе экспортеров Турции, предусматривается ускорение таможенных процедур в между Азербайджаном и Турцией.

С этой целью в течение 2020-2021 годов обе страны будут сотрудничать в направлении цифровизации внешнеторговых операций.

"В рамках данного сотрудничества, документы, требуемые обеими странами для проведения внешнеторговых операций будут помещены в цифровую базу. Это в свою очередь позволит проверить документацию до того, как товар прибудет на таможенный пункт, что значительно сократит время оформления", - сказали в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Редактор: Ровшан Гусейнов)